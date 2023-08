Celta de Vigo: Jonathan Bamba justifie son choix !

Jonathan Bamba, l'attaquant franco-ivoirien de 27 ans, s'est engagé avec le Celta Vigo après de nombreuses saisons au Losc Lille en France. Il est revenu sur son choix de quitter le nord de la France pour l'Espagne.

Jonathan Bamba justifie son choix

Libre de tout contrat après son passage remarqué à Lille OSC, en Ligue 1, Jonathan Bamba a signé en faveur du club espagnol de première division, le Celta Vigo. L'ailier ivoirien a paraphé avec le club galicien, un contrat de 3 ans, soit jusqu'en 2026. En conférence de presse mardi dernier, le nouveau numéro 17 des Celticos a justifié son choix par le projet très ambitieux de l'écurie espagnole.

"Le club a un projet très ambitieux, tout comme moi. Je suis venu aider l’équipe, réussir en championnat. Sur le plan personnel, le Celta peut beaucoup m’apporter", a déclaré le néo-international ivoirien. Jonathan Bamba assure également que Luis Campos, directeur sporif du club, l’avait convaincu de le rejoindre en Espagne.

«J’ai eu beaucoup d’offres pendant le marché et Luis Campos a été essentiel pour que je vienne au Celta. Il m’a beaucoup parlé du club et de l’environnement. Je connais aussi beaucoup de joueurs qui ont fait partie de l’équipe. J’ai beaucoup aimé les supporters et le club. Il y a une atmosphère fantastique », a conclu le champion de France 2021 avec les Dogues.