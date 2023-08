Niger : de nouveaux gouverneurs nommés dans les 08 régions

Au Niger, les régions ont de nouveaux gouverneurs. C'est à travers un décret pris mardi 1er août 2023 que le général de brigade Abdourahamane Tchiani, président de du Conseil National pour la Sauvegarde de la Patrie (CNSP), a procédé aux nominations.

Niger : le président de la transition A. Tchiani nomme les nouveaux gouverneurs des 08 régions du pays

On connaît désormais les nouvelles personnalités qui vont être à la tête des huit (08) régions du Niger. Selon le décret, les régions seront administrées par des Officiers généraux et supérieurs des Forces de Défense et de Sécurité.

Faut-il le préciser, ces nouvelles nominations sont prononcées à environ 7 jours après le coup d'État opéré contre le président Mohamed Bazoum dirigé par les éléments de la garde présidentielle avec à leur tête, le général de brigade Abdourahamane Tchiani. Ainsi, pour mieux prendre les choses en main, les nouveaux dirigeants du pays (la junte au pouvoir) ont voulu mettre à la tête de toutes les régions, rien que des hommes en uniforme.

La liste se présente ainsi qu'il suit :

Agadez: Général de Brigade Ibro Boulama

Dosso: Général de Brigade Iro Oumarou

Diffa: Général de Brigade Ibrahim Bagadoma

Niamey: Général de Brigade Abdou Assoumane Harouna

Tahoua: Colonel-Major Oumarou Tawayé

Maradi: Contrôleur Général de Police Issoufou Mamane

Tillabery: Lieutenant-Colonel Maïna Boukar

Zinder: Colonel Labo Issoufou, ingénieur des Eaux et Forêt