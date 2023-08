Côte d'Ivoire - programme d'immersion ou jobs de vacances : 10 000 jeunes attendus

Plus de 10 000 jeunes attendus dans le cadre du programme spécial d'immersion ou « jobs de vacances » initié par le gouvernement ivoirien.

En effet, le ministre de la Promotion de la jeunesse, de l’Insertion professionnelle et du Service civique, Mamadou Touré, a lancé, le mercredi 26 juillet 2023 à Abidjan, ce programme spécial d’immersion. C'est une opportunité qui est à la portée de tous les jeunes, élèves comme étudiants.

À en croire les propos du ministre ministre Mamadou Touré lors d’une conférence de lancement de ce projet « Le programme spécial d’immersion est un dispositif d’accompagnement des élèves et étudiants de tous types d’enseignement âgés de 16 à 40 ans avec deux objectifs majeurs. Le premier est axé sur la découverte et la familiarisation avec le milieu professionnel durant un mois afin d’affiner leur choix d’orientation professionnelle et le second vise l’occupation saine des jeunes durant les vacances scolaires ’’, a t-il clarifié.

En outre , il faut préciser que la période d’immersion est pour le 15 août et prendra fin le 15 septembre 2023. Cependant un pécule de 45.000 FCFA est reservé aux participants. Ainsi, les premiers bénéficiaires de ce programme, qui sont les élèves et étudiants issus de l’enseignement technique, ont rentré een immersion le mardi 1er août.

Par ailleurs, pour ceux qui désirent s'inscrire, il faut savoir que le programme perdure jusqu'en 2025. Pour s'inscrire, il suffit de vous diriger sur la plateforme web de l’agence Emploi-Jeune ainsi que dans les préfectures et sous-préfectures sur l’ensemble du territoire national du pays.

Pour rappel, il faut souligner que pour le compte de cette année 2023, le programme mise en œuvre du PJ-Gouv coûtera plus de 361 milliards FCFA et permettra de mobiliser des opportunités de formation et d’insertion professionnelle pour 490 018 jeunes. Ainsi, plus 1.500.000 jeunes sur les trois ans attendus pour ce programme d'immersion.