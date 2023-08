Etats-Unis : Serena Williams dévoile le sexe de son second bébé

Serena Williams attend son deuxième enfant. Pour découvrir le sexe du futur bébé, son mari a organisé une gender reveal party assez spéciale pour lui annoncer la nouvelle.

Gender reveal party : Serena Williams annonce le sexe de son deuxième enfant

La plupart des stars aux États-Unis ont une façon très originale de dévoiler le sexe de leur futur bébé. Ils organisent une cérémonie au cours de laquelle, un plan est mis en place pour que les invités apprennent en même temps le sexe de l’enfant. Il s’agit de la gender reveal party (NDLR : La fête de la révélation du genre), qui est une fête prénatale, tout droit venue des États-Unis.

La gender reveal party remplace ou vient en complément de la traditionnelle et plus connue baby shower. C’est un événement lors duquel les parents découvrent et annoncent au même moment le sexe de leur futur bébé à leur entourage. Elle est généralement organisée lors du dernier mois de grossesse.

C’est ce que la tenniswoman Serena Williams et son compagnon Alexis Ohanian, ont organisé le lundi 31 juillet. Bien avant, le couple avait annoncé au cours de l’édition 2023 du Met Gala, devant de nombreuses célébrités, qu’il attendait son deuxième enfant. Le premier qui est une fille s’appelle Olympia. Elle aura ses 4 ans en septembre prochain. Au lieu de donner des indices avec des ballons roses pour une fille et bleus pour un garçon, le mari de l’ancienne numéro un de tennis féminin, a piégé tout le monde, y compris sa compagne.

Alexis Ohanian a donc choisi "l'idée la plus basique" qu'il avait eue pour la gender reveal party et a fait faire un gâteau. Sauf que celui-ci ne va pas dévoiler le sexe du bébé ! Il est jaune à l'intérieur, et ce grand malin s'amusait d'avance de la réaction de sa compagne. Mais, après, Alexis Ohanian demanda à ses invités de lever les yeux vers le ciel où des drones illuminés apparaissaient dans la nuit pour former les mots "C'est une fille !".

Les parents Serena Williams - Alexis Ohanianet et leurs convives étaient très heureux de savoir que la petite Olympia allait bientôt avoir une petite sœur.