Koffi Olomidé : Le chanteur perd son procès contre Koffi de Brazza

Traduit en justice par le grand artiste congolais, Koffi Olomidé, le comédien et sosie de la star a eu gain de cause. Le verdict est tombé le mardi 1er août 2023. Koffi de Brazza a été reconnu non coupable par le juge du tribunal de Brazzaville.

Opposé à son sosie Koffi de Brazza, Koffi Olomidé débouté par la justice

Le chanteur congolais, Koffi Olomidé était très remonté contre le comédien congolais Koffi de Brazza. Ce dernier est connu pour ses sketchs humoristiques imitant la légende de la rumba congolaise lui-même. Pour ne plus voir cet ancien pianiste de Roga Roga l’imiter, le Grand Mopao a traduit l’humoriste en justice en juin.

Les deux hommes se sont retrouvés au début du mois de juillet dernier au parquet du Palais de justice de Brazzaville pour la seconde audience afin de trancher définitivement sur cette affaire. Le verdict n’avait pas été donné ce jour du procès par les juges en charge.

Finalement, il a été donné le mardi 1er août par le juge du tribunal de Brazzaville. Le comédien Koffi de Brazza est sorti victorieux face à Koffi Olomidé. En effet, aucune charge n’a été retenue contre lui. Le sosie indiquait récemment sur les réseaux sociaux qu’il allait se plier à la décision du juge. Et voilà qu’à l’issue de celle-ci, l’artiste a sauté de joie avec son équipe.

N’empêche, le comédien et sosie de la star de la musique congolaise a quand-même fait ses éloges au sortir de l’audience. ‘’Je salue la légende Koffi Olomide, respect mon papa’’, s’es-il exprimé. Koffi de Brazza a reçu sur la toile le soutien de plusieurs fans et mélomanes. Pour l’instant, ni l’équipe de Mopao Mokonzi ni l’artiste lui-même n’ont pas réagi à cette décision de justice.