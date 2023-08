Gadji Céli : ‘’Il y avait 3 millions de francs CFA quand je rentrais au BURIDA’’

Gadji Céli en conférence de presse le lundi 31 juillet 2023, annonçant ses deux concerts à Abidjan, est revenu sur la fâcheuse affaire de détournement de fonds au BURIDA. Il a nié toutes les allégations portées contre lui.

Gadji Céli s’exprime pour de bon sur l’affaire de détournement de fonds au BURIDA

Le chanteur Gadji Céli a pris le pouls de la capitale économique ivoirienne. Depuis son retour en Côte d’Ivoire, après douze ans d’exil en France, l’ancien Président du conseil d’administration (PCA) du Bureau Iioirien des droits d’auteur (BURIDA), se sent à l’aise. Il a retrouvé ses anciens amis et ses anciens coéquipiers de Sénégal 92. Son retour est aussi justifié par deux grands concerts le vendredi 18 août au Palais de la culture Bernard B Dadié de Treichville et le dimanche 20 août au Palais des congrès du Sofitel Hôtel Ivoire de Cocody.

Avant ces deux grands spectacles mémorables pour les mélomanes qui vont retrouver leur idole, le nouvel ambassadeur de la Fédération ivoirienne de football (FIF), était face à la presse le lundi 31 juillet à l’Acoustic aux Deux-Plateaux Vallons. Plusieurs questions lui ont été posées surtout l’épineuse affaire de détournement de fonds lorsqu’il était à la tête du BURIDA.

Le King,comme on appelle affectueusement, a répondu sans faux-fuyant pour couper court à cette accusation dont il a fait l’objet. ‘’Quand je rentrais au Burida, il y avait 3 millions de francs CFA Cfa dans les caisses, tous les comptes y compris. J’ai trouvé la maison en cessation de paiement, c'est-à-dire qu’on ne pouvait pas payer les employés quand je suis arrivé’’, a-t-il justifié.

Et l’ancien footballeur de continuer : ‘’Celui qui a trouvé 3 millions de francs CFA dans les caisses a détourné quoi ? Nous avons réussi à payer les employés, nous avons rénové la maison, nous avons payé les droits d’auteur. Retenez que depuis que le Burida est créé, la maison n’avait jamais dépassé le seuil de 700 millions F Cfa par an. Moi, j’ai fait un an à la tête du Conseil d’administration du Burida. Je suis arrivé en 2009 et je suis parti de là en 2010. Avec mon équipe et la direction générale, nous avons fait rentrer plus d’un milliard de francs CFA. Malheureusement, chez nous ici, on ne respecte pas les doyens, mais le Burida est créé en 1981 et je me suis inscrit en 1985, c’est-à-dire 4 ans après sa création. Chaque jour que Dieu fait, je fais rentrer de l’argent au Burida parce que mes œuvres continuent d’être jouées. Si j’ai détourné de l’argent, on peut bloquer mes comptes, mais le Burida me paie encore mes droits d’auteur donc tout ce que les gens racontent, c’est du pipo’’.

Cependant, l’ancien capitaine des Eléphants de Côte d’Ivoire en 1992 devenu chanteur a fait savoir que s’il y avait eu détournement dans la maison des artistes de Côte d’Ivoire, il ne serait pas seul à couler. Parce que dans son conseil à l’époque où il était PCA, il y avait près de 21 membres. On y retrouvait, par exemple, le procureur général de Bouaké, le représentant du ministère de l’Intérieur, du ministère de la Culture et du ministère de l’Economie et des Finances.