Agboville : Ce que Fleur Aké M’bo a confié à la communauté Atchan

Prenant part à la fête de célébration chrétienne et d’accueil des nouveaux membres dans la communauté Atchan, Fleur Aké M’bo a salué la bonne cohabitation qui prévaut à Agboville entre les différentes communautés.

Agboville : Fleur Aké M’bo faut un don à la communauté Atchan

Samedi 29 juillet 2023, Fleur Aké M’bo s’est rendue à Agboville, dans le sud de la Côte d’Ivoire, où elle a pris part à une cérémonie organisée par la communauté Atchan. La candidate du PPA-CI (Parti des peuples africains-Côte d'Ivoire) aux élections municipales à Agboville était l’invitée spéciale.

"C'est un peu un devoir pour moi de venir vous saluer et vous honorer, car les Atchan ont toujours vécu en bonne intelligence avec nous ici à Agboville. Parmi vous, je reconnais des hommes et des femmes qui m’ont vu grandir à Agboville. Des hommes et des femmes qu’on ne peut pas oublier. Des personnes qui ont rendu d’énormes services à notre commune était à leurs postes de fonctionnaires, travailleurs ou encore en étant actifs dans leurs communautés religieuses. Vous avez participé à ce qu’Agboville soit développé et soit à ce niveau de bon vivre. Et c’est un honneur pour moi d’être avec vous aujourd'hui", a déclaré la secrétaire nationale technique en charge de la jeunesse, de l’emploi et du service civique du parti de Laurent Gbagbo.

Fleur Aké M’bo a profité de l’occasion pour faire des dons des dons en nature et en espèces à la communauté Atchan.