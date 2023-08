Coup d'État au Niger : La junte envoie des émissaires au Mali

La junte nigérienne envoie des émissaires au Mali. La délégation a quitté Niamey ce mardi 2 août 2023 à bord d'un avion de liaison.

Niger : La junte dépêche des émissaires au Mali

Le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie (CNSP), le général Abdourahamane Tiani, a envoyé des émissaires au Mali ce mardi. La délégation est composée d'officiers supérieurs de l'armée nigérienne, a rapporté Jeune Afrique.

Les émissaires des putschistes ont pour mission de baliser le chemin au renforcement des relations diplomatiques et de coopération entre le Niger et le Mali. Ces relations ont été tendues entre les deux pays avec le régime de Mohamed Bazoum qui n'hésitait pas à a lancer des piques aux putschistes maliens.

Le général Tiani a décidé d'envoyer une délégation vers les autorités maliennes, après le communiqué conjoint du Burkina Faso et du Mali. Dans ce communiqué, les deux pays ont déclaré leur soutien à la junte nigérienne.

Une main tendue saisie

Sous pression de part et d'autre, le soutien du Burkina Faso et du Mali est très précieux pour Tiani et ses camarades. C'est donc à juste titre qu'il décide de saisir avec vigueur la main tendue par le Mali et le Burkina Faso. Ainsi, une autre délégation pourrait également être dépêchée à Ouagadougou.

Pour l'heure, les discussions entre les émissaires de la junte nigérienne et les autorités maliennes tourneront certainement autour d'un soutien militaire. Les putschistes qui pourraient faire face dans les jours à venir à une intervention militaire de la CEDEAO, vont probablement demander l'appui formel du Mali.