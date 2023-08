Le Niger rouvre ses frontières avec certains pays

Quelques jours après le coup d'État qui a renversé le président Mohamed Bazoum au Niger, la junte militaire a procédé à la réouverture de ses frontières terrestres et aériennes avec certains pays frères. L'annonce a été faite mardi 1er août dernier.

Niger : fermées après le coup d'État, les frontières rouvertes avec 5 pays

La junte militaire au pouvoir dirigée par le général de brigade Abdourahamane Tchiani, a rouvert les frontières du Niger avec quelques pays limitrophes. C'est l'information annoncée par l'un des putschistes à la télévision nationale.

« Les frontières terrestres et aériennes avec l'Algérie, le Burkina Faso, la Libye, le Mali et le Tchad sont réouvertes à compter de ce jour », a déclaré l'un des putschistes sur la chaîne nationale. En effet, juste après le coup d'État, toutes les frontières terrestres et aériennes du Niger ont été fermées. Mais elles viennent d'être rouvertes avec cinq pays limitrophes.

Ainsi, sur les sept (07) pays limitrophes au Niger, seulement cinq ont rouvert avec le pays. Les frontières terrestres et aériennes avec ses deux voisins du sud, le Bénin et le Nigeria sont toujours fermées.

A noter que cette réouverture des frontières avec cinq pays limitrophes intervient quelques jours avant la fin de l'ultimatum donné par la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO). L'institution sous-régionale a, lors de sa session extraordinaire tenu à Abuja dimanche dernier, exigé un retour à l'ordre constitutionnel avec rétablissement du président légitime Mohamed Bazoum dans ses fonctions de chef d'État. La CEDEAO n'a pas manqué d'indiquer qu'elle pourrait avoir recours à une intervention militaire si l'ultimatum n'est pas respecté.