Côte d'Ivoire : Alassane Ouattara met un dispositif de couverture maladie universelle à l'endroit de la population

Pour le bien être de la population ivoirienne, le Président de la République Alassane Ouattara a mis en place un dispositif de la Couverture Maladie Universelle (CMU). Une disposition qui permettra au fils du pays présent et ailleurs d'être couvert aussi par la CMU.

En effet, avant de venir à cette étape, un enroulement a été fait dans le pays histoire de permettre à tous de bénéficier de la CMU. Cet enroulement a été fait gratuitement à la population pour leur permettre d'avoir accès à une carte biométrique. La carte biométrique vous permet d'être immatriculé et identifié grâce à un code unique.

Les avantages de la carte biométrique

La carte biométrique présente plusieurs avantages. En effet, avec la carte biométrique, vous disposerez de nombreux avantages comme la prise en charge des soins et des médicaments par la Caisse Nationale d'Assurance Maladie (CNAM) à hauteur de 70% - et 100% pour les ménages faibles ou démunis. Par conséquent, le gouvernement en collaboration avec plusieurs partenaires comme les établissements sanitaires et les pharmacies met toutes les dispositifs en place pour une couverture sanitaire agréable. À a encore les propos du Chef, on peut compter « maintenant 741 références de médicaments de qualité et à moindre coût qui ont été retenus contre 242 pendant les premières périodes de déploiement.». De plus, il faut souligner que près de 3 500 000 ont été enroulés et déjà 2 500 000 ont déjà reçu la carte CMU.



Pour rappel, la possibilité est donnée encore à ceux qui n'ont pas encore fait l'enroulement.