Mines- création d'un laboratoire conjoint : le Gabon et la Chine s'unissent

La coopération sino-gabonaise s'élargit de jour au lendemain. La creation d'un laboratoire conjoint dans le domaine des mines a été notée entre le Gabon et la Chine lors de la tournée le 22 au 29 juillet 2023 par un convoi du ministère gabonais des Mines en République populaire de Chine.

En effet, cette délégation a été conduit par le directeur de cabinet du ministre, Eric Damien Biyoghe Ella pendant une semaine dans la ville de Wuhan. À cet effet, l'objectif de cette rencontre entre les deux parties est de renforcer la coopération économique entre ces deux pays.

À ce stade, un accord-cadre prévoyant la création d'un laboratoire conjoint dans le domaine de mines, de la métallurgie et des matériaux. Il est question d'un cadre d'échanges technologiques et scientifiques, de formation du personnel, de transfert des technologies et d'échanges humains.

À en croire le chef de file de la mission gabonaise, : « c'est'est un projet structurant qui va développer et valoriser le potentiel minier du Gabon, en boostant la recherche géologique et minière. Le matériel et les équipements sont à la pointe de la technologie, et l’expertise chinoise en la matière est l’une des meilleures sur le plan international».

Il convient donc de rappeler que de plusieurs entreprises chinoises ont manifesté leur intérêt à travailler avec le Gabon au cours de cette mission précisément dans le domaine minier, où plusieurs projets de développement ont été présentés à la délégation gabonaise.