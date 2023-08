Décès de Bédié : Philippe Cowbly-Boni, nouveau président du PDCI-RDA

Philippe Cowbly-Boni est le nouveau président du PDCI-RDA après le décès d'Henri Konan Bédié. Il a la lourde tâche de diriger le parti septuagénaire en sa qualité de doyen des vice-présidents, comme le stipule le statut et règlement.

PDCI : Après le décès de Bédié, le doyen des vice-présidents, Philippe Cowbly-Boni assure l'intérim

Conformément aux statut et règlement intérieur du PDCI-RDA, l'intérim à la présidence en cas de décès ou d'empêchement définitif est assuré par le doyen des vice-présidents. Réunis mercredi au siège du parti sis à Abidjan-Cocody, les cadres ont acté l’application des articles 40 et 43 des statuts et règlement intérieur du Parti, désignant ainsi le professeur Cowppli-Bony Kwassy Kwadjo Philippe Alphonse comme président intérimaire.

Le vice-président "a accepté d’assurer la charge qui lui incombe” et " a affirmé sa disponibilité entière et exhorté l’ensemble des militants et militantes du parti à apporter dans un esprit d’équipe et de cohésion, leur énergie dans l’exercice de cette lourde mission", a écrit le PDCI dans son communiqué.

Âgé de 91 ans, Philippe Cowbly-Boni, agrégé de médecine et spécialiste en gynécologie, a désormais la lourde tâche de superviser le prochain congrès du parti qui aura pour objectif d’élire un nouveau président. Ce congrès avait été fixé au 19 octobre par feu Henri Konan Bédié. Il jouera également un rôle clé dans l'organisation des obsèques de Bédié si elles doivent avoir lieu avant la date dudit congrès.