Sanctions contre le Niger : Ouattara ordonne l'application "sans délai"

Le Conseil national de sécurité, présidé mercredi par Alassane Ouattara a demandé la mise en application sans délai des sanctions prises par la CEDEAO contre le Niger.

Ouattara appelle le gouvernement ivoirien à appliquer les sanctions de la CEDEAO

Une réunion du Conseil national de sécurité s’est tenue mercredi sous la présidence d’Alassane Ouattara. Selon le communiqué issu de la séance, le CNS a instruit le Premier ministre, Patrick Achi, chef du gouvernement, de mettre en œuvre​ '' sans délai'', toutes les sanctions arrêtées par la Communauté économique des États de l'Afrique de l'ouest (CEDEAO) et l'Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA), à l’encontre du Niger et des auteurs de la tentative de Coup d’État dans ce pays.

Se préparer à une intervention militaire au Niger

Toujours conformément aux décisions des dirigeants ouest-africains, le président Ouattara a autorisé le Chef d’État-major Général des armées à se rendre à Abuja, au Nigeria, en vue de prendre part à la réunion des Chefs d’État-major des Armées des pays de la CEDEAO.

L’objectif de cette rencontre, organisée par la commission de la CEDEAO, est d’élaborer un plan d’opération pour une éventuelle intervention militaire de la CEDEAO au Niger, visant à rétablir l’ordre constitutionnel dans ce pays'', a poursuivi le communiqué du CNS. Dans l’espace CEDEAO, la Côte d’Ivoire, le Nigeria et le Bénin sont les pays qui s’activent contre les putschistes nigériens.