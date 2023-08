Côte d'Ivoire : Boni Claverie envoie un message aux héritiers de Bédié

Au lendemain du décès d'Henri Konan Bédié, Danièle Boni Claverie a adressé un message aux héritiers de l'ancien président du PDCI-RDA. La fondatrice de l'URD (Union républicaine pour la démocratie) leur a demandé de "garder la maison" et de "préserver les acquis" du parti.

Danièle Boni Claverie : "Que ses héritiers sachent garder la maison"

La Côte d'Ivoire a appris avec surprise le décès d'Henri Konan Bédié le mardi 1er août 2023 à la PISAM (Polyclinique internationale sainte Anne-Marie) des suites d'un malaise. Depuis, les hommages d'hommes et de femmes politiques fusent de partout.

Pour Danièle Boni Claverie, la disparition de l'ancien président à l'âge de 89 ans, est un "départ si brutal". "(...) nous sommes sous le choc, mais c'est certainement sa manière à lui de fermer la porte sur une vie si pleine qui se confond avec l'histoire contemporaine de la Côte d'Ivoire", a affirmé l'opposante ivoirienne.

"Quand on s'appelle HKB, on ne traîne pas sur un lit d'hôpital, on avance debout sur le chemin glorieux de son créateur. Un baobab s'est couché, une immense figure nous a quittés", a poursuivi la présidente de l'Union républicaine pour la démocratie avant d'envoyer un message aux proches du "Sphinx" de Daoukro. "Que ses héritiers sachent garder la maison et préserver les acquis de gouvernance d'un vieux parti aguerri", a-t-elle soutenu.

Il faut rappeler que les autorités ivoiriennes ont décrété un deuil national de dix jours. Les drapeaux seront mis en berne sur les édifices publics en Côte d'Ivoire, ainsi que dans toutes les représentations diplomatiques de la Côte d'Ivoire à l'étranger.