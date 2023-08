Enfin, le PSG finit sa tournée sur une victoire grâce au doublé de Neymar

Écarté des terrains depuis plusieurs mois pour blessure, le brésilien du Paris Saint-Germain (PSG) Neymar Jr, signe son grand retour en donnant la victoire à son club grâce à un doublé. Ceci, lors du dernier match de la tournée de préparation du club pour la saison 2023-2024 de Ligue1. Cette rencontre a opposé Jeonbuk Motors au PSG jeudi 03 août à Busan (Corée du Sud).

Neymar signe son retour avec un doublé et permet au PSG de finir sa tournée sur une victoire

Resté sur série de trois matches sans victoire depuis le début de sa tournée asiatique, le Paris Saint-Germain (PSG) a fini par une victoire grâce au doublé d'un Neymar très en forme. Après 164 jours passés hors des terrains pour raison de blessure à la cheville, le brésilien fait donc son retour de la plus belle des manières. Il a permis au club de la capitale de terminer la tournée de préparation du championnat sur une victoire.

Le brésilien vient de prouver que le club francilien à toutes les raisons de compter sur lui. En effet, titulaire pour le 4e et dernier match de la tournée en Asie, le numéro 10 du Paris Saint-Germain qui revenait de blessure est auteur d'un doublé et une passe décisive, offrant ainsi la victoire à son équipe.

Avec cette performance sur Jeonbuk Hyundai Motors FC (club de Corée du Sud), les poulains de Luis Enrique montrent qu'ils n'ont pas perdu l'habitude de marquer et surtout avec le grand retour de Neymar Jr.

Lors de la rencontre, en absence de Kylian Mbappé, Neymar Jr s'est vraiment donné pour ses débuts après tout le temps passé hors des terrains. Dès le coup d'envoi du match, le brésilien a pris les choses en main. Ainsi, juste avant la pause, il a ouvert le score (41e) sur un exploit personnel.

En seconde période, la star brésilienne a doublé la mise à 83e minute sur une relance de Fabian Ruiz où il a réussi a trompé le gardien de but coréen. Peu avant le coup de sifflet final, Neymar se transforme en passeur décisif et à travers un une-deux, il sert Marco Asensio qui met le ballon dans les filets adverses (88e).

Neymar Jr absent des pelouses depuis février 2023

Pour rappel, Neymar Jr n'a plus joué sur un terrain depuis le 19 février 2023, date où il a été sorti sur blessure lors du match du PSG contre Lille. Lors de cette rencontre où le PSG avait gagné (4-3), le numéro 10 du club francilien a été buteur et passeur décisif avant de sortir sur blessure à la 51e minute. Toute chose qui l'écarte des pelouses durant toute la fin de la saison puisque blessé et opéré à la cheville.

Un retour du brésilien qui permet au technicien espagnol Luis Enrique, de compter sur lui surtout lors du démarrage du championnat où le PSG affrontera Lorient au Parc des Princes le 12 août prochain, pour la première journée de Ligue 1. À noter qu'une incertitude plane toujours sur l'avenir de Kylian Mbappé au club de la capitale.