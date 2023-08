Niger: La France condamne la coupure des signaux de RFI et France 24

La France a condamné la suspension de la diffusion de RFI et de France 24 au Niger.

Les signaux de RFI et de France 24 coupés au Niger

Le patron du Conseil national de sauvegarde de la patrie (CNSP) a ordonné la coupure des signaux de Radio France Internationale (RFI) et de France 24. Dès cet après-midi, la radio et la télévision n’étaient plus accessibles au Niger, où l'armée a pris le pouvoir après avoir renversé le président Mohamed Bazoum.

Paris condamne une atteinte à la liberté de la presse

Dans un communiqué, la France a condamne très fermement la suspension de la diffusion de France 24 et de RFI au Niger.

"La France réaffirme son engagement constant et déterminé en faveur de la liberté de la presse, de la liberté d’expression et de la protection des journalistes et de tous ceux dont l’expression concourt à une information libre et plurielle et au débat public, partout dans le monde.

Au Niger, les mesures prises contre la presse s’inscrivent dans un contexte de répression autoritaire conduite par les auteurs de la tentative du coup d’Etat.

Après avoir pris en otage le Président élu de la République du Niger, ils se livrent à une campagne d’arrestations arbitraires contre les représentants démocratiques. La France condamne ces violations graves des libertés fondamentales", indique le communiqué du Quay d'Orsay.