Burkina Faso : l'État égyptien confirme son soutien à la transition

Le mercredi 02 août 2023 l'Ambassadeur de la République Arabe d’Egypte au Burkina Faso, Monsieur Ibrahim ELKHOULI a été reçu en audience par le Ministre Délégué, Chargé de la Sécurité, le Commissaire Principal de Police, Mahamadou SANA. Une audience qui a eu lieu dans la capitale Ouagadougou.

Au cours de cette audience, l'Ambassadeur Ibrahim ELKHOULI a ténu une discussion avec le Ministre Délégué, Mahamadou SANA, sur les questions de formation et de coopération sécuritaire entre son pays la République Arabe d’Egypte et le Faso. Pour le diplomate égyptien l'audience était accentuée sur la formation au profit des cadres de la police nationale burkinabè.

Ainsi, il confirme en ces termes : « Nous avons axé nos échanges sur un plan d’actions entre nos deux (02) pays pour une formation au profit des cadres de la Police nationale burkinabè ».

En effet, il faut notifier que l’Egypte a intensifié ses différentes formations avec le Burkina Faso pour les « cadres des Forces de Défense et de Sécurité (FDS) burkinabè », précisément aux côtés de la Gendarmerie et de la Police nationales. Ce soutien s'inscrit dans le cadre du renforcement des actions sécuritaire difficile rencontrées dans le pays.

En outre, l’Ambassadeur Ibrahim ELKHOULI confirme que l'État égyptien n'a jamais manqué son soutien aux côtés de l'État burkinabè en toutes circonstances. Une preuve qui prouve que la solidarité entre ses deux États s'intensifie de jour au lendemain.

En plus, Ibrahim ELKHOULI souhaite dans les années à venir plus de solidarité entre l'État égyptien et le Burkina Faso afin de renforcer les liens sécuritaire de la nation.