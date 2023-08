​ Décès de Bédié : le gouvernement burkinabè salue la mémoire d'un Homme d'Etat

Le décès de l'ancien président ivoirien Henri Konan Bédié n'a laissé personne insensible. Ainsi, le gouvernement du Burkina Faso à travers son porte-parole Rimtalba Jean Emmanuel Ouedraogo a, dans un communiqué publié mercredi 02 août, salué la mémoire d'un grand Homme d'Etat puis adressé ses sincères condoléances au peuple frère ivoirien.

Décès de Bédié : le message de condoléances du gouvernement du Faso au peuple frère de Côte d'Ivoire

Le gouvernement de transition du Burkina Faso présidé par le capitaine Ibrahim Traoré, ne compte pas rester indifférent suite à l'annonce du décès de l'ancien président ivoirien Henri Konan Bédié. De par le communiqué de son porte-parole, le gouvernement burkinabè se dit attristé par la mauvaise nouvelle et salue la mémoire du grand Homme d'Etat qu'il a été.

Les membres du gouvernement du Faso en ont également profité pour présenter leurs sincères condoléances aussi bien à la famille qu'au peuple ivoirien tout entier.

COMMUNIQUE

Le Gouvernement salue la mémoire d’un Homme d’Etat qui a présidé aux destinées de la Nation ivoirienne de 1993 à 1999 et qui a marqué l’histoire sociopolitique de la Côte d’Ivoire au cours des 4 dernières décennies.

Le Gouvernement du Burkina Faso et le peuple burkinabè dans son ensemble, expriment leur solidarité avec le Gouvernement et le peuple de Côte d’Ivoire avec lequel nous sommes unis par des liens séculaires d’amitié et de fraternité.

Le Gouvernement présente ses sincères condoléances à sa famille, à ses proches, au Gouvernement et à l’ensemble du peuple ivoirien. Il formule le vœu que le Président Henri Konan BEDIE repose en paix sur la terre africaine libre de Côte d’Ivoire qu’il a tant aimée et servie.