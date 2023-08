Radié de la liste électorale, Blé Goudé appelle à "une décision politique"

Charles Blé Goudé, à l'instar de Laurent Gbagbo et Guillaume Kigbafori Soro, a été radié de la liste électorale par la CEI (Commission électorale indépendante). Interrogé sur le plateau de TV5 Monde, le président du COJEP (Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples) a lancé un appel à Alassane Ouattara pour sa réintégration sur la liste électorale.

Charles Blé Goudé : "Je lance un appel au président Ouattara"

La CEI (Commission électorale indépendante) a pris la décision de radier Laurent Gbagbo, Guillaume Kigabfori Soro et Charles Blé Goudé de la liste électorale. Le PPA-CI (Parti des peuples africains-Côte d'Ivoire) a vigoureusement dénoncé la radiation de son leader Gbagbo. La formation politique a même annoncé des actions pour la réinscription de l'ancien président sur ladite liste.

De son côté, Charles Blé Goudé préfère jouer la carte de la patience. L'ex-secrétaire général de la FESCI (Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire) estime que sa radiation de la liste électorale est la conséquence de sa condamnation à 20 ans de prison par la justice ivoirienne.

Le patron du COJEP a rappelé qu'il continue de dénonce sa condamnation, car il la considère comme "politique". "J'ai été jugé pour les mêmes faits à La Haye. Mais pour autant que j'ai été patient, jugé pendant près de six ans, relâché, acquitté à 16 heures, on me remet les menottes à 21 heures pour me ramener en prison, j'ai attendu. Ensuite, je devais attendre l'appel du procureur pendant trois ans. J'ai été acquitté le 31 mars 2021. Ensuite, je devais attendre un passeport pendant un an et demi et après je devais attendre une date de retour. Tout cela, je l'ai traversé", a rappelé Blé Goudé.

L'ancien détenu de la prison de Scheveningen a également appelé le président ivoirien à se pencher sur son cas, mais aussi sur ceux de Laurent Gbagbo et Guillaume Soro. "Je lance un appel au président Ouattara. Il a la possibilité, il a le pouvoir, il a l'autorité de régler cette question de Charles Blé Goudé, de Laurent Gbagbo, de Guillaume Soro en prenant une décision politique. Ce sera tout à son honneur", a déclaré le patron du COJEP.