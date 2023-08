Côte d'Ivoire: Guillaume Soro dépêche son épouse chez Konan Bédié

Guillaume Soro a dépêché son épouse au domicile de l'ancien président Henri Konan Bédié, décédé le 1er août 2023 des suites d'un malaise à la Pisam de Cocody.

L'épouse de Guillaume Soro console Henriette Bédié

Au domicile de l'ancien président Henri Konan Bédié, les visites se succèdent. Jeudi 3 août, Sylvie Tagro, épouse de Guillaume Soro est allée présenter les condoléances de son époux Guillaume Kigbafori Soro à Henriette Konan Bédié et apporter sa compassion à la grande famille Bédié suite au deuil qui la frappe, depuis le 1er août.

Précisons que la femme du leader de Générations et Peuples Solidaires (GPS) séjourne à Abidjan depuis quelques jours au chevet de sa mère malade et hospitalisée.

Depuis son exil européen, l'ancien Premier ministre et du président de l'Assemblée nationale a rendu hommage au Sphinx de Daoukro. "Le président Henri Konan Bédié a été une figure emblématique de la vie politique ivoirienne et laisse derrière lui un héritage remarquable en tant que président de la République et leader de parti. Son dévouement envers son pays et son parti a été inébranlable, et son influence sur la nation restera gravée dans l'histoire", a écrit Guillaume Soro.