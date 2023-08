Meyliet Koné et une délégation ministérielle au domicile de Bédié

Le Vice-président Tiémoko Meyliet Koné, la ministre Kandia Camara et le ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara se sont rendus ce vendredi au domicile de l'ancien président Henri Konan Bédié pour présenter leurs condoléances à sa famille.

Tiémoko Meyliet Koné conduit une délégation ministérielle au domicile de Konan Bédié

Après le président Alassane Ouattara, c'est autour des autres membres du gouvernement de défiler à la résidence de l'ancien Chef de l'Etat décédé le 1er août des suites d'un malaise à Abidjan. Accompagnés de son épouse, le Vice-Président Tiémoko Meyliet Koné et une délégation composée de la ministre Kandia Camara et du ministre Téné Birahima Ouattara ainsi que des membres du cabinet de la Vice-présidence se sont rendus aux côtés d'Henriette Konan Bédié pour lui exprimer leur compassion.

"Nous tenions à être aux côtés de la famille du président Henri Konan Bédié dans ces circonstances de grande douleur", a indiqué le Vice-président. À l'annonce de la mort du Sphinx de Daoukro, Tiémoko Meyliet Koné avait exprimé sa grande tristesse, déplorant le départ inattendu de l'ex-dirigeant.

«C’est avec une grande tristesse que j'ai appris le départ inattendu du Président Henri Konan BEDIE, ce mardi 1er Aout. La Côte d'Ivoire perd un grand leader politique et serviteur de l'Etat. Il laisse derrière lui, une œuvre politique remarquable. Je voudrais à la suite du Président de la République, lui rendre hommage et exprimer mes condoléances les plus attristées à son épouse, à ses enfants, à toute sa famille biologique et politique, le PDCI RDA, et à l'ensemble des Ivoiriens», avait-il lancé via Twitter.