Vente et achat de gaz naturel: la Côte d'Ivoire et le groupe pétrolier ENI signent un contrat

Le mercredi 02 août 2023, au 15ème étage de l’immeuble Sciam, à Abidjan à eu lieu la cérémonie de signature du contrat entre l'Etat de Côte d’Ivoire et le groupe pétrolier italien ENI. Un contrat qui se repose sur la vente et l'achat de gaz naturel.

Ainsi , le ministre des Mines, du pétrole et de l'énergie, Mamadou Sangafowa-Coulibaly, salue cette initiative et félicite le respect du calendrier établi par ENI : « Ce dossier est suivi de près par le Président de la République et je tiens à saluer et à féliciter également tous les acteurs impliqués dans le processus qui a permis l’aboutissement de cette signature », a-t-il félicité.

Pour le ministre, l’exploitation du gisement Baleine, porté par ENI, est un projet digne d'intérêt et de portée et dénote de la volonté de la Côte d’Ivoire de promouvoir des initiatives zéro carbone. À cet effet, il résume en ces termes : « Cette signature marque une étape décisive pour l’avenir énergétique de la Côte d’Ivoire et confirme l’engagement du pays à développer une industrie du gaz naturel durable et respectueuse de l’environnement ».

Ensuite, Sangafowa-Coulibaly ajoute : « Nous avons adopté une loi sur le contenu local et le décret d’application de cette loi a été aussi adopté. Je sais que votre structure est respectueuse non seulement de l’environnement mais aussi de l’impact qu’elle peut laisser sur place en exploitant les ressources naturelles. Je vous invite à intégrer non seulement les nationaux avec lesquels vous avez déjà commencé à travailler, mais aussi les entreprises nationales ».

Par ailleurs, le directeur général du Groupe ENI, Monsieur Nicola Mavilla, a montré sa reconnaissance à l'endroit des partenaires CI-Energies et Petroci pour le travail d’équipe.

Par conséquent, il faut noter que cette signature du contrat marque une phase capitale pour l'exploitation de gaz du champ qui sera pour le marché local.