Côte d'Ivoire : Les Miss Mathématique 2023 en visite à Abidjan Terminal

Mercredi 2 août 2023, les lauréates de la 17e édition du concours Miss mathématique de Côte d’Ivoire ont effectué une visite sur les installations d’Abidjan Terminal, filiale d’AGL (Africa Global Logistics) et opérateur du premier terminal à conteneurs du Port d’Abidjan.

Les lauréates du concours Miss Mathématique 2023 ont visité les équipements, le parc à conteneurs et les bureaux d’Abidjan Terminal,afin de se familiariser avec cet environnement industriel, dominé par les métiers techniques et scientifiques.

Partenaire de la Société mathématique de Côte d'Ivoire qui organise ce concours visant à stimuler et encourager l'intérêt des jeunes filles pour les séries scientifiques, Abidjan Terminal a récompensé les meilleures élèves des classes de 3e, lors de la cérémonie de distinction organisée le 28 juillet 2023, à Abidjan.

"La jeunesse représente l’avenir de notre pays et cet avenir passe notamment par les sciences et la technologie. Grâce à ce concours, nous souhaitons susciter un plus grand intérêt pour les mathématiques auprès des filles, afin de les encourager à se diriger vers les carrières scientifiques", a déclaré le professeur Saliou Touré, président de la Société mathématique de Côte d’Ivoire.

Pour Abidjan Terminal, cet engagement auprès de la Société mathématique de Côte d'Ivoire, permettra de déceler de futurs talents capables de dynamiser l’industrialisation du pays, notamment par la recherche scientifique en côte d’Ivoire et en Afrique.

"Ces jeunes filles ont un potentiel immense qui mérite d’être valorisé. C’est pourquoi nous sommes heureux de contribuer à leur récompense. Nous souhaitons offrir à toutes les filles de Côte d’Ivoire, l’opportunité de briller et de tracer leur voie vers l’excellence, notamment dans les filières scientifiques", a laissé entendre Mme Asta-Rosa Cissé, directrice générale de Abidjan Terminal.

Abidjan terminal reste fortement engagée dans l’excellence en milieu scolaire et la formation des jeunes en général et des jeunes filles en particulier. L’entreprise soutient également plusieurs initiatives en faveur de l’intégration des femmes dans le domaine de la logistique, à travers notamment l’accompagnement des initiatives de l’organisation WILA (Women In Logistics) en Côte d’Ivoire.

Dans le domaine de l’éducation, l’entreprise s’est déjà engagée dans plusieurs projets de financements de réhabilitation d’établissements scolaires, d’octroi de kits scolaires et de bourses d’études mais aussi des stages de perfectionnement, pour les jeunes.