Côte d'Ivoire - santé : la capacité du service d’Ophtalmologie renforcée

Plus de doute aux outils de travail au sein du service d'ophtalmologie en côte d'ivoire. La capacité du service d’Ophtalmologie du CHU de Treichville a été renforcée. Il s'agit de 5 lampes à fente équipés de tonomètre.

En effet, cette aide portée au service de travail permettra de réduire le temps d’attente des patients qui y fréquenteront et de consulter plus de 130 000 patients par an.

Outre le service CHU de Treichville, comportant neuf (9) établissements sanitaires du pays, des services complets d’ophtalmologie opérationnels, comme les CHR de San-Pédro, de Man, d’Adzopé, d’Aboisso, de Korhogo et d’Agboville ont été ajoutés.

Aussi le Ministre Pierre Dimba informe l'opinion publique l'ouverture des Hôpitaux Généraux de Grand Bassam, de Méagui et de Danané. La remise symbolique des matériels de pointe, au sein du service bénéficiaire a été faite le mercredi 02 août 2023.

En revanche, le Ministre de la Santé, de l’Hygiène Publique et de la Couverture Maladie Universelle, invite le personnel de ce service à donner le meilleur d'eux-mêmes en matière de la qualité d’accueil réservé aux patients et de s’engager à prendre grand soin de ces équipements médicaux.

Ainsi, le ministre Pierre Dimba ajoute en ces termes :« Ce don n’est pas le dernier au niveau de ce service. » . Ceci pour signifier à l'opinion publique que plus de dons peuvent être envisageables dans les années à venir.