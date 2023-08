Côte d'Ivoire : Du matériel détruit à Taabo sur un site d'orpaillage illégal

Des informations receuillies auprès de la gendarmerie nationale font savoir qu'une opération menée à Taabo, précisément dans le village de Kotiessou, par le Groupement spécial de lutte contre l'orpaillage illégal (GSLOI) a conduit à la destruction de matériels sur le fleuve Sassandra. C'était le jeudi 3 août 2023.

Côte d'Ivoire-Lutte contre l'orpaillage illégal : Une opération menée à Taabo

Dans le cadre de la lutte contre l'orpaillage illégal, le Groupement spécial de lutte contre l'orpaillage illégal (GSLOI) a mené une vaste opération dans la localité de Taabo, dans le sud de la Côte d'Ivoire, notamment dans le village de Kotiessou le jeudi 3 août 2023.

Selon la gendarmerie nationale de Côte d'Ivoire, plusieurs matériels appartenant aux orpailleurs et servant à l'extraction illégale d'or ont été détruit sur le fleuve Sassandra. L'opération a permis de détruire 17 dragues, 9 motocyclettes et un concasseur.

La question de l'orpaillage clandestin est traitée au plus haut sommet de l'État avec beaucoup de sérieux. On se souvient que le 29 juillet 2021, le communiqué du Conseil national de sécurité (CNS) avait indiqué que "le président de la République, tout en félicitant les ministres en charge de la Défense et de la Sécurité ainsi que les grands commandements pour l’amélioration de la situation sécuritaire générale, les a instruits de poursuivre les opérations de lutte contre le grand banditisme et l’orpaillage illégal".

Le CNS avait également fait remarquer "une légère baisse du nombre d'accidents de la voie publique, avec 1468 cas en juin 2021 contre 1449 en juillet 2021, un chiffre encore élevé, notamment au regard des 119 morts qui en ont résulté".