Coup d’État au Niger : La France lance un ultimatum aux putchistes

La France n’entend pas baisser de ton devant le coup d’État survenu au Niger le 26 juillet 2023. La ministre française des Affaires étrangères Catherine Colonna, après une rencontre avec Ouhoumoudou Mahamadou, le Premier ministre de Mohamed Bazoum, a lancé un ultimatum à la junte au pouvoir.

Niger : Le Quai d’Orsay menace les tombeur de Mohamed Bazoum

Catherine Colonna est formelle. Il n’est point question d’accepter le coup d'État contre Mohamed Bazoum. La ministre française des Affaires étrangères dans une interview accordée à RFI a donné un ultimatum au Conseil national pour la sauvegarde de la patrie (CNSP) afin qu'il remette le pouvoir au président déchu Mohamed Bazoum.

"(...) les coups d’État n’ont pas lieu d’être, ils sont inacceptables, ils font un tort considérable aux pays qui les pratiquent, et il est donc inacceptable, du point de vue de la communauté internationale, du point de vue des pays de la région, et illégitime évidemment, de se lancer dans de telles tentatives", a confié la cheffe de la diplomatie française qui a mentionné que "les putschistes ont jusqu’à demain pour renoncer à leur aventurisme".

Pour Catherine Colonna, le Niger "avait élu démocratiquement son président" et le pays "doit retourner à l’ordre constitutionnel, doit voir la volonté du peuple nigérien respectée". "Voilà le message très clair, et de la France, et des pays de la région, et des Nations unies, et des pays de l’ensemble de la communauté internationale. Les coups d’État n’ont plus lieu d’être et ne sont plus de mise, c’est le coup d’État de trop, c’est inacceptable", a poursuivi la ministre française.

Elle s’est aussi exprimée à propos de l’intervention militaire annoncée par la CEDEAO. "Je crois que la perspective qu’il faille en venir à d’autres moyens doit être prise très au sérieux. Les chefs d’état-major de la région se sont réunis, ont fait des préparatifs, ont fait savoir que des préparatifs avaient été faits. Donc maintenant, il est temps pour les putschistes de renoncer à leur aventure", a-t-elle indiqué.