Côte d'Ivoire - construction de Centres de formation professionnelle : déjà 31 % de taux d'exécution

Korhogo précisément en Côte d'Ivoire, le projet de conception, de construction, d'équipement et d'assistance à la maintenance et à l'exploitation suit son cours.

Au total (07) sept établissements de formation professionnelle en Côte d'Ivoire sont en cours de construction avec un budget de 146,6 milliards de FCFA.

En effet , le programme de construction est lancé dans le cadre du deuxième Programme social du gouvernement (Psgouv 2). Ceci pour la mise à disposition de sept établissements de formation professionnelle d'ici avant fin 2025 au profit de 5 600 apprenants en formation initiale diplômante.

À cet effet, trois de ces établissements, précisément le Lycée professionnel de Kong d'une capacité de 500 places, le Centre multisectoriel de Korhogo d'une capacité de 1 000 places et le Centre de formation professionnelle de Gbéléban d'une capacité de 300 places, ont été visités les jeudi 03 et vendredi 04 août 2023 par une équipe de la Coordination générale du PSGouv. À la tête de cette délégation le Coordonnateur général, Non Karna Coulibaly et une équipe du ministère de l'Enseignement technique, de la Formation professionnelle et de l'Apprentissage dirigé par le conseiller technique, Fofié Koffi.

Construit sur 5 ha pour une superficie totale de 28 ha, avec 28% de taux d'exécution, les travaux suivent son cours dans ce centre. Ainsi, quand au Centre multisectoriel de Korhogo bâti sur 14 ha pour une superficie totale de 21 ha, le taux d'exécution à ce niveau s'élève de 29, 39%. Ce centre en gestation porte sur les filières électricité d'équipement, électronique, maintenance véhicules et engins, chaudronnerie soudure, maintenance mécanique agricole, mécanique moto, bâtiment et travaux publics et transformation et contrôle qualité en industrie agroalimentaire.

Pour le Centre de formation professionnelle de Gbéléban, le taux d'exécution est à 36%. Dans ce centre, les apprenants seront formés en agriculture, élevage, machiniste agricole et mécanique moto. Plus 4,5 ha pour une superficie totale de 10 ha pour ce centre.

Au total, il urge de retenir que l'exécution des travaux de tous les côtés s'élève à 31%.