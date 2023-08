Kemi Seba avertit la CEDEAO: Ne faites pas l'erreur d'attaquer le Niger

Kemi Seba a mis en garde les Chefs d'Etats de la CEDEAO contre toute attaque contre le Niger, où les militaires ont renversé le président Mohamed Bazoum.

Kemi Seba met en garde contre toute intervention militaire au Niger

Quelques jours après le coup d'Etat contre le régime du président Mohamed Bazoum, la situation reste tendue entre le Niger et ses partenaires sous-régionaux et internationaux. Alors que l'ultimatum de la CEDEAO va expirer ce dimanche 6 août, l'option militaire semble être désormais sur la table. Au sein de l'opinion, on redoute qu'une intervention militaire provoque le chaos dans une sous-région déjà en proie à l'insécurité et à la menace terroriste.

Une intervention militaire provoquera le chaos dans le pays

Pour cet adepte du panafricanisme, ce serait une grave erreur de la CEDEAO d'attaquer le Niger. « Croyez-moi, ne faites pas l’erreur d’attaquer, ce sera l’erreur de trop », a alerté Kemi Seba. Pour le Franco-béninois, ce qui se joue à Niamey dépasse le cadre sous-régional. "Il s’agit uniquement de la guerre entre l’impérialisme occidental, et ceux qui lui résistent. Ne soyez pas du mauvais côté de l’Histoire", a conclu le président de l'ONG Urgences Panafricanistes.