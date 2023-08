France : Voici les dernières volontés de Geneviève de Fontenay après son décès

Geneviève de Fontenay est décédée à l'âge de 90 ans dans la nuit du 1er au 2 août 2023. En accord avec les dernières volontés de sa mère, son fils Xavier a déjà tout prévu pour les obsèques. Mais, cela va faire des déçus.

Geneviève de Fontenay ne veut pas de funérailles grandioses

Elle a marqué pendant des décennies l’élection Miss France. On l'appelait dans le backstage des concours Miss en France, la dame au chapeau parce qu’elle n'apparaissait jamais sans arborer un chapeau aux différents motifs sur sa tête. Elle, c’est Geneviève de Fontenay, l’ancienne emblématique présidente du comité Miss France qui est décédée dans la nuit du mardi 1 août au mercredi 2 août à son domicile à Saint-Cloud, dans les Hauts-de-Seine, à l'âge de 90 ans, après une crise cardiaque survenue dans son sommeil.

A l’annonce de son décès par son fils Xavier de Fontenay, avec une grande peine, plusieurs personnalités publiques de France et des anciennes Miss qui ont côtoyé Geneviève de Fontenay, ont adressé des messages de condoléances à sa famille. L’un de ses plus proches collaborateurs, Hubert Guérin, a confié aux médias qu’’’elle est partie entourée de sa famille proche, mais aussi profondément seule sur les dernières semaines de sa vie. Elle avait très peu de visites, les contacts avec l’extérieur étaient rares, les appels téléphoniques étaient devenus compliqués. Elle avait très peu de liens avec son fils Xavier et ceux avec ses petites-filles étaient distants. Seul son frère Etienne venait la voir tous les jours".

En revanche, passée la triste nouvelle, pour ses obsèques, son proche collaborateur a également indiqué que l’ancienne présidente du comité Miss France ne veut pas les voir grandioses. "Lors de ma dernière conversation avec elle, elle m’a dit qu’elle ne voulait pas d’obsèques à la Johnny Hallyday. Elle voulait partir seule. C’est une femme très combative, mais qui a été habituée à être seule. Son départ est à son image. On se serait attendu à une grande cérémonie. Mais Geneviève était une femme profondément libre et elle part avec élégance et irrévérence, seule avec sa famille", souligne-t-il.

Avant de poursuivre : "Geneviève ne souhaitait pas de cérémonie, religieuse ou autre. Elle sera transportée directement de la chambre funéraire au cimetière pour une inhumation dans la plus stricte intimité familiale, en présence de son fils, ses petites-filles et ses frères et sœurs. Il n’y aura personne d’autre. Aucune Miss France. C’est un choix de son fils Xavier en accord avec Geneviève."