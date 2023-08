Niger: L'Algérie dit non à une intervention militaire de la CEDEAO

L'Algérie exprime clairement sa position sur une éventuelle intervention militaire au Niger. Pour Alger, l'usage de la force pourrait aggraver la situation.

Niger: Algérie s'oppose à une intervention militaire

L'Algérie a annoncé qu'elle n'est pas favorable à une intervention militaire au Niger. Le ministre algérien des affaires étrangères, Ahmed Attaf a fait savoir la position claire de son pas à l'envoyé spécial du président nigérian, qui est l'actuel président de la Communauté économique des pays de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO).

Selon un communiqué de la diplomatie algérienne, Ahmed Attaf a "souligné la nécessité d'activer toutes les méthodes et tous les moyens diplomatiques et d'éviter l'option du recours à la force (contre les putschistes), ce qui ne peut que rendre la situation plus compliquée, grave et dangereuse pour le Niger et toute la région".

Alger appelle également au retour au pouvoir de Bazoum

Le même communiqué précise que le gouvernement algérien "refuse le coup d'État militaire contre le président légitime (Mohamed Bazoum) dans ce pays frère et voisin, et appelant à son retour à sa fonction constitutionnelle de président de la République du Niger". Pour rappel, l'ultimatum de la CEDEAO expire ce dimanche 6 aout.