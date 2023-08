Sénégal: Arrestation de Juan Branco, avocat français d'Ousmane Sonko

Juan Branco, avocat français d'Ousmane Sonko a été arrêté au Sénégal, près de la frontière avec la Mauritanie.

Sous le coup d'un mandat d'arrêt du parquet sénégalais, Juan Branco a été interpellé. Selon une source sécuritaire anonyme, l'avocat français a été arrêté près de la frontière avec la Mauritanie alors qu'il cherchait à quitter discrètement le Sénégal.

Juan Branco est devenu célèbre au Sénégal pour avoir pris la défense de l'opposant Ousmane Sonko, poursuivi par la justice dans plusieurs affaires. Il a suscité beaucoup d'attention en annonçant une plainte en France et une saisine de la Cour pénale internationale (CPI) de La Haye contre le président Macky Sall pour "crimes contre l'humanité" en juin.

En réponse, le parquet sénégalais a annoncé le 14 juillet avoir ouvert une enquête judiciaire et requis un mandat d'arrêt contre lui en s'appuyant sur ses écrits et ses propos. Malgré cela, Juan Branco a fait irruption à Dakar au cours d'une conférence de presse du parti de Sonko. Ce qui avait surpris plus d'un.

L'opposant Ousmane Sonko accusé de comploter contre les institutions a été arrêté et écroué. Son parti, le Pastef a été dissout par les autorités.