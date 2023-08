Nathalie Yamb estime que le CNSP au pouvoir à Niamey accord beaucoup de liberté au président déchu Mohamed Bazoum.

Nathalie Yamb : Mohamed Bazoum est l'otage le plus à l’aise du monde

Le 26 juillet, les militaires réunis au sein du Conseil national de la sauvegarde de la patrie CNSP ont renversé le président élu Mohamed Bazoum au pouvoir depuis avril 2021. Les militaires justifient leur action par la dégradation de la situation sécuritaire du pays et les stratégies mises en place par le régime et place. Ils dénoncent également la situation socio-économique du Niger.

Depuis lors, le président déchu Mohamed Bazoum est détenu au Palais présidentiel de Niamey avec toute sa famille. Malgré ce putsch, le désormais ancien président du Niger continue de bénéficier de quelques avantages. Il s'entretient régulièrement au téléphone avec ses alliés occidentaux. Un choix incompréhensible de la part de la junte selon l'activiste panafricaniste Nathalie Yamb.

"Mohamed Bazoum, c’est l’otage" le plus à l’aise du monde. Il téléphone avec Blinken, avec Macron, avec son ambassadrice personnelle en France Aïchatou Boulama Kané, et avec qui sais-je d’autre. Il publie des articles dans le Washington Post. Reçois des visites", a-t-elle écrit.

Et de poursuivre: "Je voudrais rappeler aux nouvelles autorités nigériennes que c’est depuis l’hôtel du Golf où il était cloîtré que Alassane Dramane Ouattara a fait fermer les agences de la Bceao, imposé un embargo sur les médicaments en Côte d’Ivoire, lancé une chaîne de télévision pirate, dirigé les troupes rebelles et onusiennes qui ont massacré les populations à l’ouest, et coordonné sa prise de pouvoir avec Sarkozy et l’armée française".

La Suisso-camerounaise demande donc à la junte nigérienne de prendre les choses en main et d'être ferme sur ce traitement de faveur accordé à Mohamed Bazoum surtout que ce dernier se revendique toujours président légitime du Niger. « Il faut vous revoir, urgemment et radicalement, sur ce point. Demandez conseil à vos amis », a conclu Nathalie Yamb.