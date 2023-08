Les dirigeants du Bayern ont été très ingrats, le clan Mané en colère

Le clan Sadio Mané s'est prononcé sur le départ précipité du double Ballon d'Or africain du Bayern Munich.

Le clan Mané clash le Bayern Munich

Arrivé en grande pompe il y a un an au Bayern Munich en provenance de Liverpool, Sadio Mané n'a pas pu s'imposer en Bavière. L'international sénégalais blessé et forfait pour la Coupe du Monde 2022 au Qatar s'est ensuite embrouillé avec son coéquipier Léroy Sané, à qui il a asséné un coup après une élimination en quart de finale de la Ligue des champions.

Ce qui a rendu les relations tendues au club pour le champion d'Afrique qui a finalement quitter le club allemand un seulement après son arrivé. Quelques jours après avoir signé en Arabie Saoudite avec le club d'Al Nassr, c'est son conseiller qui est sorti pour s'en prendre au Bayern.

«Si le Bayern n’avait pas pris cause pour Leroy Sané, les choses ne se seraient pas envenimées. Si le Bayern Munich n’avait pas demandé de sanctionner Sadio pour les trois prochains matches, ce ne serait pas passé ainsi. Si le Bayern n’avait pas demandé à Tuchel d’aller au charbon pour dire à Sadio qu’il passait derrière Gnabry et Sané ce ne serait pas passé comme ça. Il doit être jugé sur le terrain, mais pas pour des considérations financières. Si la couleur de peau de Sadio Mané a dérangé Leroy Sané, elle a aussi dérangé les dirigeants du Bayern, concernant son salaire» a lâché Bacary Cissé.

Plus loin, Bacary Cissé a appuyé sur le fait que la nationalité sénégalaise de Sadio Mané lui aurait porté préjudice : « Ce n’est pas à Sadio Mané de prouver aux Allemands qu’il est Sadio Mané. Il a fait tout ce qu’il devait faire. On ne lui a pas fait de cadeaux. Il a vécu les moments les plus difficiles de sa carrière. Les dirigeants du Bayern ont été très ingrats. Ils n’ont pas joué le jeu sportivement, mais c’est la tête du client qui ne leur plait pas. Ils payaient beaucoup d’argent à un Africain et ça leur faisait mal au cœur. Mais cet argent il ne l’a pas volé. Dès son premier contact avec le Bayern, il a donné sa parole aux dirigeants » , a-t-il lancé.