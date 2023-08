63ème anniversiare de l'indépendance: Le message de Guillaume Soro aux Ivoiriens

L'ancien Premier ministre Guillaume Soro s'est adressé aux Ivoiriens à l'occasion de la célébration de la 63èmle anniversaire de l'indépendance de notre pays.

63ème anniversiare de l'indépendance: Guillaume Soro appelle à l'unité des Ivoiriens

Ce 7 août 2023, la République de Côte d'Ivoire célèbre le 63èlme anniversaire de l'accession à l'indépendance. Si cette fête se déroule cette année dans les circonstances particulières marquées par le deuil suite au décès de l'ancien président Henri Konan Bédié, Guillaume Soro a tenu toutefois à s'adresser à ses compatriotes.

Dans un message sur les réseaux sociaux, le leader de Générations et Peuples Solidaires (GPS) a rappelé qu'il est primordial de cultiver inlassablement les valeurs de liberté, de tolérance afin que le vivre ensemble, la paix et l'harmonie règnent sur le pays. "Nos divergences doivent être perçues comme une source d'enrichissement, et le dialogue doit rester notre pilier, car aucun d'entre nous ne peut prétendre à un destin séparé de celui de la nation ivoirienne", a assuré Guillaume Soro depuis son exil européen.

MESSAGE A L’OCCASION DE LA CELEBRATION DU 63ème ANNIVERSAIRE DE L’INDEPENDANCE DE LA CÔTE D’IVOIRE

En cette journée marquant le 63ème anniversaire de l'indépendance de notre pays, je tiens à réaffirmer mon profond attachement à ma patrie. C'est une nation bâtie par nos mères et nos pères au prix d'énormes sacrifices et d'un travail acharné. La valeur de cette indépendance réside dans la quiétude et dans l'épanouissement de chaque citoyen, sans distinction d'ethnie, de religion et d’opinion politique.

Ensemble, nous formons une famille unie par une histoire qui nous confère un destin commun. Chacun, avec ses choix et convictions, doit œuvrer dans le respect mutuel, en gardant à cœur l'obligation de contribuer au développement de notre cher pays. Nos divergences doivent être perçues comme une source d'enrichissement, et le dialogue doit rester notre pilier, car aucun d'entre nous ne peut prétendre à un destin séparé de celui de la nation ivoirienne.

Il est primordial de cultiver inlassablement les valeurs de liberté, de tolérance et de vivre ensemble en paix et en harmonie. Ces valeurs, léguées par nos devanciers, ont toujours été une source de fierté pour notre pays. En les préservant avec détermination, nous renforçons l'essence même de notre nation et créons un environnement propice à l'épanouissement collectif et individuel.

À toutes et à tous, je souhaite une excellente fête de l'indépendance et je forme le vœu d’une Côte d’Ivoire plus unie et plus prospère où les libertés individuelles et collectives sont respectées.

Guillaume Kigbafori SORO

Président de Générations et Peuples Solidaires (GPS).