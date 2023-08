Côte d’Ivoire : Voici comment fait battre le cœur d’ Emma Lohoues

Emma Lohoues a dans un message sur son compte Snapchat dévoilé l’identité de son futur homme. Le mec souhaitant la conquérir doit incarner des valeurs qui lui tiennent vraiment à cœur.

Emma Lohoues : ‘’C’est 100 fois plus attirant qu'un mec qui s’intéresse à ta vie, à tes projets, etc.’’

L’influenceuse ivoirienne Emma Lohoues est encore célibataire. Elle prend sûrement son temps pour se mettre en couple avec un homme. Bien que les sollicitations de nombreux prétendants ne manquent pas autour d’elle. Des personnes qui lui déclarent leur flamme sont énormément attirées par son beau physique.

La femme d’affaires entend régulièrement des hommes lui dire qu’elle est belle. Elle est déjà consciente de sa beauté, mais ce n’est pas ce qu’elle recherche. Dans les nombreuses demandes d’amour qu’elle reçoit, la belle Emma Lohoues recherche celles qui s’intéressent à ses projets et surtout à sa vie. L’animatrice est très sélective dans le choix de son futur mari.

D’ailleurs, sur son compte Snapchat, l’ancienne copine de feu Arafat DJ a dévoilé les qualités que doit avoir un homme qui veut réellement partager sa vie. ‘’C’est 100 fois plus attirant qu'un mec qui s’intéresse à ta vie, à tes projets, etc. et qui est à l’écoute, qu’un homme qui te sort des tu es trop belle toutes les 5 minutes. Frère, on s’en tape’’, s’est-elle exprimée.

Un message qui vaut son pesant d’or puisque l’homme qui souhaite véritablement vivre avec l’influenceuse doit incarner des valeurs de vie basées qui lui tiennent à cœur comme l’écoute mutuelle, la compréhension, le travail et un engagement sincère. Emma Lohoues ne veut pas que des compliments superficiels à son égard.