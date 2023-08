En colère, des promoteurs camerounais aux trousses de Didi B !

Didi B n’a pas encore l’esprit tranquille. Il est en conflit avec Booba à cause de ses collaborations musicales avec des artistes français que le Duc de Boulogne déteste. En plus de cela, le rappeur ivoirien est impliqué dans une affaire de cachet non honoré au Cameroun.

Didi B encaisse 5 millions de F CFA et ne vient pas jouer au Cameroun

Didi B ne s’est pas encore tiré d'affaires avec son mentor Booba. En attendant de trouver une solution dans le conflit qui l’oppose au Duc de Boulogne, le Shogun est au cœur d’un scandale de cachet non honoré au Cameroun. En effet, il devait répondre présent à un événement le jeudi 3 août 2023 au Palais des congrès de Yaoundé où sa prestation était attendue le dernier jour.

Les organisateurs de la cérémonie dénommée ‘’Crazy Time’’ auraient pris toutes les dispositions pour que l’artiste soit dans les bonnes conditions possibles. Une réservation d'hôtel 5 étoiles et une location de véhicule de luxe ont été faites. Selon les promoteurs, le manager de Didi B, Diba Diallo, a reçu une avance de 5 millions de francs CFA du cachet qui s’élève à 8 millions de francs CFA.

À la grande surprise des promoteurs et des nombreux fans qui attendaient le rappeur, il ne s’est pas pointé le jour de l’événement. Didi B a brillé par son absence. Les organisateurs très en colère multiplient depuis des publications sur leur compte Twitter pour dénoncer les agissements du staff de l’artiste. Sur le réseau social américain, ils ont même publié les photos des frais envoyés. Pour l’heure, ni le rappeur ni son staff n’ont répondu à cette affaire.