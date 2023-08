Niger : Fin de l’ultimatum de la CEDEAO, la junte se braque

L’ultimatum de la CEDEAO à la junte au pouvoir au Niger est arrivé à expiration le dimanche 7 août 2023. Le CNSP (Conseil national pour la sauvegarde de la patrie) à déclaré dans un communiqué que "les forces d’une puissance étrangère s’apprêtent à agresser le Niger et son peuple".

Niger : La junte met en garde contre toute attaque militaire

À la chute de Mohamed Bazoum de la tête de la République du Niger, la CEDEAO (Communauté économique des États de l'Afrique de l'ouest) a immédiatement appelé au retour à l’ordre constitutionnel. L’organisation sous-regionale a même donné un ultimatum aux putschistes pour remettre le pouvoir à l’ancien régime.

Dans son ultimatum, la CEDEAO n’a pas hésité à dire qu’elle est prête à une intervention militaire pour rétablir Mohamed Bazoum dans son fauteuil présidentiel. L’ultimatum arrivant à expiration le dimanche 7 août 2023, la junte au pouvoir au Niger a indiqué dans une note "qu’un pré-déploiement des forces qui doivent participer à cette guerre est entamé dans deux pays d’Afrique centrale".

Les nouveaux hommes forts de Niamey menacent "tout État à partir duquel une action militaire est dirigée contre le Niger". Par ailleurs, ce pays sera considéré "comme cobelligérant". Dans la foulée, le CNSP a fermé l’espace aérien nigérien.

Il a aussi soutenu que "toute violation fera l'objet d'une riposte énergique et instantanée" et que "les forces armées nigériennes et les forces de défense et de sécurité sont prêtes pour défendre l'intégrité de notre territoire et l'honneur de notre patrie".