Arabie Saoudite: Seko Fofana ouvre son compteur de but

Seko Fofana a inscrit déjà son premier but en Arabie Saoudite avec son club Al Nassr.

Al Nassr : Seko Fofana déjà buteur !

Deux semaines après son arrivé dans le pays du Golf, Seko Fofana a déjà mis tout le monde d'accord. Le véloce milieu de terrain Ivoirien a ouvert son compteur de but lors des quarts de finale de la Coupe arabe des clubs champions contre le Raja Casablanca, club marocain.

L'ancien capitaine des Sang et Or du Racing Club de Lens avait marqué le troisième but d'Al Nassr dans cette rencontre qualificative pour le dernier carré de la compétition.Seko Fofana s'épanouit déjà pleinement en Arabie Saoudite où il évolue avec son compatriote Gislain Konan et le sénégalais Sadio Mané et la star portugaise Cristiano Ronaldo.