Jeux de la Francophonie: La Côte d'Ivoire recolte 15 médailles à Kinshasa

La Côte d'Ivoire a remporté 15 médailles aux 9e Jeux de la Francophonie à Kinshasa en République démocratique du Congo.

Jeux de la Francophonie 2023: 15 médailles pour la Côte d'Ivoire à Kinshasa

Les athlètes Ivoiriens ont dignement représenté « pavillon tricolore » à Kinshasa. Pour ces 9e Jeux de la Francophonie, la Côte d'Ivoire a réussi à glaner 15 médailles dont 6 en Or, 5 en Argent et 4 en Bronze. Au classement général, les Eléphants terminent 7è derrière le Burkina (18 médailles) et devant l'Ile Maurice (12 médailles).

La délégation ivoirienne composée de 25 compétiteurs a remporté ces médailles dans plusieurs disciplines dont notamment deux en Lutte Africaine. C'est une participation réussie pour la Côte d'Ivoire qui avait organisé ces jeux en 2017. Les athlètes sont rentrés lundi à Abidjan oû ils ont été accueillis avec ferveur.

Au classement des médailles, c'est le Maroc qui mène la danse avec 58 médailles dont 23 en Or, 16 en Argent et 19 en Bronze. Le Royaume est suivi de la Roumanie et du Cameorun, avec respectivement 38 et 39 médailles.