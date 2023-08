Élections locales : Le PPA-CI menace un indépendant de poursuites judiciaires

Le PPA-CI (Parti des peuples africains-Côte d'Ivoire) a décidé de mener la guerre aux candidatures indépendantes dans ses rangs à l'approche des élections régionales et municipales du 2 septembre 2023. Koné Katinan Justin a même menacé un candidat indépendant de poursuites judiciaires.

Côte d'Ivoire : Le PPA-CI met en garde contre les candidatures indépendantes

Le parti de Laurent Gbagbo n'entend pas laisser prospérer les velléités de candidatures indépendantes en son sein. En effet, Damana Adia Pickass a clairement expliqué dans un communiqué que "des candidats indépendants se prévalent du parrainage du PPA-CI".

En effet, fait savoir le secrétaire général du Parti des peuples africains-Côte d'Ivoire, ces derniers utilisent "abusivement les insignes du parti et l'image du président du parti". Pour lui, ces candidats "espèrent semer la confusion au sein des militants et des électeurs".

Précisant que le PPA-CI ne soutient aucune candidature indépendante, Damana Pickass a laissé entendre que son parti saisira la CEI (Commission électorale indépendante) sur les agissements du sieur Odjo Antoine, un candidat indépendant dans la localité d'Alépé, utilisant "illégalement et abusivement au vu et au su de tous les insignes du parti et l'image de son président". Il a signifié que le PPA-CI se réserve le droit d'engager des poursuites judiciaires à l'encontre de ce dernier.