Littérature : Marie Laure N’goran retrace la vie des opprimés

Chevalier dans l’ordre de la communication et du mérite culturel ivoirien, la journaliste Marie Laure N’Goran fait ses premiers pas dans le monde littéraire. Dimanche 6 août 2023, elle a officiellement présenté son premier roman intitulé ‘’Le combat d’une héroïne, Et si c’était une histoire vraie…’’.

La vie des personnes martyrisées retracée par Marie Laure N’Goran dans ‘’Le combat d’une héroïne, Et si c’était une histoire vraie…’’

La journaliste Marie Laure N’Goran est l’une des présentatrices vedettes du JT de 20h sur RTI 1. En plus de l’enseignement, elle vient d’ajouter une autre corde à son arc. La fille de la chanteuse ivoirienne Lou Suzanne Nazou est désormais écrivaine. À l’occasion de la commémoration de son anniversaire le dimanche 6 août 2023, la star du JT sur RTI 1 a fait d’une pierre deux coups en présentant officiellement son tout premier livre intitulé ‘’Le combat d’une héroïne, Et si c’était une histoire vraie…’’.

A la salle Chandelier du Sofitel hôtel ivoire de Cocody pour la cérémonie de dédicace, il y avait une constellation de personnalités composée d'hommes et de femmes des médias, des représentations diplomatiques, des littéraires, des politiques, des collègues et de la famille de la nouvelle auteure. La ministre de l’Éducation nationale et l’Alphabétisation, Mariatou Koné, par ailleurs marraine de la cérémonie, figurait au premier plan des prestigieux invités.

Ainsi, la première œuvre de Marie Laure N’Goran de 91 pages, comme l’a indiqué l'éditeur Moussa Traoré, retrace l’itinéraire d’une jeune fille, Orée, martyrisée, violée, méprisée, et qui parvient malgré tout, à se hisser au sommet de l’échelle sociale. Une ‘’belle histoire passionnée et passionnante’’ que celle de l’héroïne Orée pour rappeler que, malgré les écueils et les vicissitudes de la vie, il ne faut jamais baisser les bras, car au bout de l’effort, se trouve toujours la récompense.

Pour tous ceux qui tenteront de penser qu’il s’agit d’un roman autobiographique, Marie Laure N’Goran a clarifié les choses en disant : ‘’Ce n’est pas mon histoire, mais l’histoire de ceux qui souffrent autour de moi. Ces personnes qu’on néglige, ignore. Ces personnes qu’on a décidé de ne pas écouter, entendre.’’. Elle n'a pas manqué de remercier la ministre de l’Éducation nationale et de l’Alphabétisation pour son implication.

Prenant la parole, la marraine de la cérémonie de dédicace de l'œuvre de Marie Laure N’Goran, Mariatou Koné a adressé ses félicitations et ses encouragements à l’auteure. Elle a fait savoir que le roman de la journaliste ivoirienne est une belle illustration de la condition de la femme dans un monde où elle doit surmonter divers obstacles pour parvenir à son épanouissement familial, intellectuel et professionnel.

‘’On note dans l’ouvrage que le danger peut être partout. Même au sein de sa propre famille. Innocente victime d’une violence sexuelle peut voir sa vie hypothéquée à jamais’’, a dit la ministre ivoirienne. Par ailleurs, Mariatou Koné a souligné que c’est un message fort qui se dégage dans ce livre, symbole de la résilience face aux aléas de l’existence. Et quelles que soient les difficultés de la vie, il faut toujours garder espoir. Les lecteurs qui vont se procurer ‘’Le combat d’une héroïne, Et si c’était une histoire vraie…’’, pourront apprécier les quelques séquences du livre que sont ‘’Au revoir grand-mère’’, ‘’Dans la fournaise familiale’’, ‘’Au lycée’’, etc., a conclu la marraine.