Intervention militaire contre le Niger : une force militaire pre-deployée

Une force militaire pre-deployée au niger. Il s'agirait d'une force armée provenant de deux pays membres d'Afrique centrale pour une intervention militaire contre le niger. Des forces extérieures en soutien à la CEDEAO.

Impatiemment en attente, les terroristes engagés par l’ancien président Mohamed Bazoum au Niger espèrent les équipements de guerres de forces extérieures pour une mise œuvre de leur force. Des aides humanitaires seraient prises pour s'introduire et faire passer des convois d'équipements de guerre. Cependant, des forces extérieures compteraient user leur force pour transgresser les décisions des nouvelles autorités nigériennes malgré la fermeture des espaces aériens.

Par ailleurs, Conseil national n'ayant pas resté sans mot, intervient pour bloquer toute tentative de déstabilisation. Ceci, toujours pour la sauvegarde de la patrie.

En outre, une mise en garde a été donnée par le général Abdourahamane Tchiani et éléments à la CEDEAO. Ceci, pour éviter tout dégât que causerait si l'intervention militaire contre l'État nigérien devienne une chose effective. Toutefois, les Hommes en uniformes d'État nigérien préviennent et exposent que cette intervention prendrait du poids avec du loudes conséquences sur la sécurité de la sous-région, sa stabilité et l’unité de la communauté.

À en croire le CNSP « En tout état de cause, les forces armées nigériennes et l’ensemble de nos forces de défense et de sécurité, fort du soutien indéfectible de notre peuple, sont prêts pour défendre l’intégrité de notre territoire et l’honneur de notre patrie ».

Ainsi, il urge que le peuple nigérien fasse preuve de résistance contre toute forme de tentative. De la même manière, une solidarité devrait présente entre les dirigeants africains aux côtés du CNSP.