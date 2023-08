Burkina Faso - semaine de sécurité routière : une réforme éducative engagée

Le lundi 07 août 2023 a eu lieu à Bobo-Dioulasso, la 7e édition de la Semaine de la Sécurité Routière (SSR). Une semaine lancée sous la direction du Premier ministre, Dr Apollinaire Joachimson Kyélèm de Tambèla. C'est une initiative qui prouve la détermination du gouvernement burkinabè à assurer la protection de la population sur les routes et à réduire les accidents routiers.

En effet, cette 7 ème édition a pour thème « Mon casque, mon compagnon de route ».

La SSR a pour but de sensibiliser les citoyens sur les dangers de l’insécurité routière et à encourager l’adoption de comportements responsables sur les routes. Ainsi, selon le ministre burkinabè la protection de la vie de la population et l’amélioration de leurs conditions de vie s'avèrent indispensables pour le président de la Transition Ibrahim TRAORE et le gouvernement. C'est une preuve qui prouve l’intensification de la lutte contre le terrorisme. Ainsi, pour lui, l’insécurité routière entrave l’atteinte à ces objectifs.

Pour ce faire, il urge que chaque citoyen comprenne l’importance de la sécurité routière. En outre, l'ignorance du code de la route est l'une des causes principales de l’incivisme routier selon le premier ministre.

Par ailleurs, le port du casque est indispensable pour la protection des usagers sur la route. Cette édition de la SSR regorge plusieurs activités de sensibilisation et d’éducation, comme la caravane sur le port du casque, la nuit des partenaires, des séances foraines de sensibilisation et des rencontres d’échanges avec les concessionnaires et vendeurs de motocycles.

Encore une preuve qui montre l'engagement du gouvernement burkinabè à protéger ses citoyens sur les routes.