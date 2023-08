Le COCAN a dévoilé le nombre de candidatures reçues dans le cadre du Programme Volontaires de la CAN 2023.

CAN 2023 : 106.262 candidats inscrits au programme volontaires

Le Comité local d’organisation de la Coupe d’Afrique des Nations Côte d’Ivoire 2023 a annoncé ce mardi avoir reçu 106 262 candidatures dans le cadre du Programme Volontaires. "Vous avez été 106 262 à vous inscrire au Programme Volontaires. Merci à tous et à toutes ! Abonnez-vous pour être informé de la suite du processus. Ensemble, organisons la meilleure CAN" a twitter le COCAN.

Pour rappel, le recrutement de volontaire avait été lancé pour la CAN 2023 avait été lancé en juillet dernier. Durant le tournoi, prévu du 13 janvier au 11 février sur les sites de la compétition en terre ivoirienne, les volontaires seront chargés d'acueillir et orienter les spectateurs, d'assister la presse et les journalistes, d'aider à l’organisation des matchs, etd'accompagner les joueurs. Il inetrviendront dans les stades, les terrains d’entrainements, les centres d’accréditation et les aéroports.