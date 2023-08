Malgré la colère des Ivoiriens, Aïcha Trembler est à Abidjan

Annoncée depuis plusieurs semaines en Côte d’Ivoire, la nouvelle star des réseaux sociaux, Aïcha Trembler a débarqué dans la nuit du mardi 8 août 2023à Abidjan. Et ce, malgré la colère des Ivoiriens à l'annonce de son arrivée au pays d'Arafat DJ.

Aïcha trembler est arrivée Abidjan

La jeune fille burkinabé, Bonou Donkié alias Aïcha Trembler a fait sensation ces derniers temps sur les réseaux sociaux en remuant ses épaules avec frénésie dans une vidéo qui a fait le buzz. En un laps de temps, elle est devenue rapidement une star dans son pays. Elle est même invitée sur les plateaux télé avec DJ Domi, celui par qui le buzz est arrivé. Cette orpheline de père est aussi sollicitée par de nombreuses sociétés de la place qui lui ont fait des dons. Une école de formation qualifiante dans le pays des hommes intègres a également décidé de former la jeune fille.

Originaire du village de Vy, dans la province de Balé, préfecture de Bagassi, Aïcha Trembler était depuis annoncée en Côte d’Ivoire. Dans la nuit du mardi 8 août 2023, la nouvelle coqueluche de la toile a atterri à l’aéroport de Port-Bouët avec DJ Domi qui a réalisé un single avec l’effet ‘’Aïcha Trembler’’.

A peine arrivée, la star et le concepteur de la danse sont allés se recueillir sur le lieu de l’accident du roi du coupé décalé, Arafat DJ à la 7e Tranche à Angré. Mais son séjour à Abidjan risque de ne pas bien se passer. Des internautes ne décolèrent pas toujours de sa venue dans la capitale ivoirienne. À travers des commentaires désobligeants, ils ont manifesté leur mécontentement.

‘’Quel est le but de sa venue ? Pendant que nous sommes en deuil, ce sont ces genres de choses qui intéressent les gens. Sa venue en Côte d’Ivoire apporte quoi au pays ? On n’a pas son temps’’, ‘’Bon séjour à elle. Gare à la télévision ivoirienne qui va l’inviter sur son plateau’’, ‘’La Côte d’Ivoire est en deuil actuellement. Elle est aussi un pays des travailleurs, donc cet état d’esprit que vous voulez qu’on ait pour l’arrivée d’Aïcha ne nous enchante pas’’, pouvait-on lire. La tournée d’Aïcha trembler va la conduire après la Côte d’Ivoire au Mali, en France, etc.