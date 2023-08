Décès de Ouassénan Koné, Yasmina Ouegnin dans la tristesse et le désarroi

En ce triste jour du 8 août, le Général Gaston Ouassénan Koné, une figure majeure et un fidèle serviteur de la Côte d'Ivoire nous a quittés. Yasmina Ouegnin pleure cet homme exemplaire et loyal qu’elle connaissait.

Un Adieu émouvant de Yasmina Ouegnin au Général Gaston Ouassénan Koné

Le 7 août 1960 est reste gravé dans les annales comme le jour où le Lieutenant Gaston Ouassénan Koné a hissé fièrement le drapeau Orange-Blanc-Vert, accompagné des notes mélodieuses de "l'Abidjanaise", l'hymne national de la Côte d'Ivoire. Ce geste historique a marqué le début d'un engagement profond de cet homme envers son pays, un engagement qu'il a, selon Yasmina Ouegnin, porté avec dignité et abnégation tout au long de sa vie. Le Lieutenant est devenu un symbole d'inspiration et d'attachement à l'identité nationale.

Sa carrière militaire a été ponctuée par des avancées significatives, le propulsant finalement au grade prestigieux de Général de Division. Sa contribution au renforcement des forces armées ivoiriennes a été essentielle pour la sécurité et la souveraineté du pays.

Cependant, le Général Ouassénan Koné ne s'est pas limité à son rôle militaire. Il a élargi son impact sur la scène politique, exerçant des fonctions variées telles que Ministre, Ambassadeur, Député, Président de Groupe parlementaire et Vice-Président du PDCI-RDA, son parti politique. Sa capacité à naviguer avec succès entre les sphères militaire et politique témoigne de sa polyvalence et de son dévouement à servir sa nation dans différents domaines.

Sa disparition survient seulement une semaine après la perte du regretté Président Henri Konan Bédié, ancien chef de l’État et patron incontournable du PDCI RDA, ajoutant une couche de tristesse et de deuil à la nation ivoirienne. Ces pertes consécutives ont laissé un vide profond et poignant dans le cœur de nombreux Ivoiriens.

Au-delà des mots, l'émotion palpable qui se dégage de ces lignes résonne avec le chagrin ressenti par la famille du Général, ses amis, ses collègues et l'ensemble de la Côte d'Ivoire. Il est difficile de trouver des mots qui puissent exprimer pleinement la tristesse et le désarroi que cette perte représente pour l’honorable Yasmina Ouegnin. Cependant, le respect, la gratitude et l'admiration pour une vie dédiée au service du pays brillent d'une manière particulière en ces moments.

L'hommage de Yasmina Ouegnin au Général Gaston Ouassénan Koné :

Quelle tristesse !! Quel désarroi !!