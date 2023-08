Burkina : Un projet de loi adopté pour la préservation du patrimoine culturel

​Le mardi 8 août 2023 à Ouagadougou, un élan dynamique a été effectué dans la préservation et la mise en valeur de la richesse du patrimoine culturel du Burkina Faso. En effet, la vision du président Ibrahim Traoré et son gouvernement est de protéger et valoriser la culture burkinabè.

Burkina : Ibrahim Traoré valorise la culture burkinabè

L’Assemblée législative de transition (ALT) burkinabè a adopté à l’unanimité un projet de loi important pour la nation. Il s'agit du projet portant sur la protection, la sauvegarde et la valorisation du patrimoine culturel. Une démarche qui prouve la détermination inébranlable du président Ibrahim Traoré et son gouvernement pour la préservation de l’identité nationale et le développement culturel du Burkina Faso.

À cet effet, le projet de loi adopté est a priori digne d'intérêt et de portée pour la nation. Cette légalisation a été faite en présence du ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, pour renforcer la gouvernance du patrimoine culturel, tant matériel qu’immatériel.

Cependant, la culture n’est pas seulement un moyen de développement des activités artistiques, mais elle représente la base sur laquelle repose tout un pays. C'est du moins ce qu'on peut retenir des propos du ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme.

Pour lui, l'adoption de cette loi vise à préserver et à valoriser les éléments fondamentaux de l’identité nationale, comme les arts, les traditions et les langues.