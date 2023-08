Décès de Ouassénan Koné: Toikeusse Mabri pleure un ivoirien authentique et un médiateur

Albert Toikeusse Mabri a rendu hommage au Général à la retraite, Gaston Ouassénan Koné, décédé le mardi 8 août à Abidjan à 84 ans.

Mort de Ouassénan Koné : Toikeusse Mabri pleure un Ivoirien authentique et rassembleur

Encore un nouveau deuil frappe le PDCI-RDA. Une semaine après la mort inopinée de l'ancien Président de la Côte d'Ivoire, Henri Konan Bédié, c'est autour du Général à la retraite, Gaston Ouassenan Koné d'être rappelé à Dieu à 84 ans. La disparition de cette grande figure politique de Côte d'Ivoire est intervenue le mardi 8 août à Abidjan.

Face au désarroi créé par cette seconde disparition au sein du PDCI-RDA, Albert Toikeusse Mabri a rendu hommage à cet homme d'Etat. Pour l'ancien ministre de Ouattara, Gaston Ouassénan Koné "était un Ivoirien authentique, un vrai, par son humour, sa joie de vivre, son commerce facile faisant de lui un trait d'union, un rassembleur inter-generationnel, un médiateur". Albert Toikeusse Mabri a également salué sa contribution et son impact sur la cohésion sociale en Côte d'Ivoire.

Message de Toikeusse Mabri

Au delà de sa stature d'Homme d'Etat accompli et d'Officier Général respecté, le Ministre Gaston Ouassénan KONÉ était un ivoirien authentique, un vrai, par son humour, sa joie de vivre, son commerce facile qui ont fait de lui un trait d'union, un rassembleur inter-generationnel, un médiateur.

C'était "le meilleur des Senoufo", que leurs patrons Dan me pardonnent. Oui, "mon petit frère", tu avais pour toi un charme spécial qui a séduit tant d'étudiants et de jeunes qui par delà tout, t'admiraient. Merci pour ce que tu as été, merci pour ce que tu nous a donné. Merci pour ton impact sur la cohésion sociale.

Merci pour cette relation filiale avec moi. Merci pour ce séjour avec ton épouse à notre Résidence à Man, à l'occasion du Nihidaley. Mon épouse et moi avons passé des moments agréables en votre compagnie. Merci pour cet héritage déjà légué à tes merveilleux enfants.

Yako à Tantie, à tes enfants, à mon frère Benjo, au PDCI-RDA, au Président de la République et à tous. Le Seigneur prenne l'âme du Général OUASSENAN en pitié.

Paix à la Côte d'Ivoire.

ATM