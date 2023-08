Êlê festival : Abidjan Terminal récompense les meilleurs élèves

La 7e édition d' Êlê Festival a eu lieu du 26 au 29 juillet 2023 dans la ville d'Adiaké. À cette occasion, les meilleurs élèves de cette localité située dans le sud-est de la Côte d'Ivoire ont été récompensés par Abidjan Terminal, la filiale d'Africa Global Logistics;

Côte d'Ivoire : Êlê Festival célèbre l'excellence à Adiaké

Abidjan Terminal, Filiale d’Africa Global Logistics (AGL), a participé du 26 au 29 juillet 2023, à la 7è édition du Festival culturel « êlê festival » dans la ville d’Adiaké, au sud-Est de la Côte d’Ivoire, à une centaine de kilomètres d’Abidjan. Cet évènement majeur du riche patrimoine culturel de la Côte d’Ivoire, réunit chaque année plus de 15 000 personnes autour de courses de pirogues, de concours culinaires, de natation, de théâtre scolaire, d’exhibitions de tenues traditionnelles d’apparats, et des concerts d’artistes musiciens de renoms.

Au ncours de cette rencontre culturelle, Abidjan Terminal a récompensé les meilleurs élèves du département, à travers la mise à disposition de kits scolaires et de matériels informatiques. Véritable plateforme de valorisation de potentiel économique, social et culturel du département d’Adiaké, ce festival a été l’occasion pour Abidjan Terminal, opérateur du 1er terminal à conteneurs du port d’Abidjan de réaffirmer son attachement à la promotion de l’excellence en milieu scolaire.

"À travers notre participation au Ele Festival d’Adiaké, nous sommes heureux de contribuer non seulement à mettre en lumière les potentialités culturelles et touristiques de la Côte d’Ivoire, mais aussi, de contribuer à la promotion de l’excellence scolaire et la formation des jeunes", a fait savoir Asta-Rosa Cissé, directrice générale d’Abidjan Terminal.

Abidjan Terminal reste un acteur engagé en faveur de l’éducation, de la santé et de la promotion de la culture. L’entreprise participe, en effet, à la réhabilitation d’établissements scolaires, à la promotion de l’excellence en milieu scolaire par l’octroi de kits scolaires et de bourse d’études aux meilleurs élèves, et réalise chaque année des dons de matériel médical à divers centres de santé à travers la Côte d’Ivoire.