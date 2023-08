Média : Malick Traoré rejoint la NCI et Radio Nostalgie Abidjan !

Malick Traoré rejoint la Nouvelle Chaine Ivoirienne (NCI) et la Radio Nostalgie Abidjan.

Média : Malick Traoré débarque à la NCI et à la Radio Nostalgie Abidjan

Quelques jours après son départ de CANAL +, le journaliste Ivoirien Malick Traoré rejoint la Nouvelle Chaîne Ivoirienne (NCI) et Radio Nostalgie Abidjan. « Fiers Ivoiriens le pays nous appelle ». Ce passage de l’Abidjanaise l’hymne national de Côte d’Ivoire, n’a pas cessé de résonner dans mon esprit ces dernières semaines. C’est avec beaucoup de fierté que je rejoins la NCI et Radio Nostalgie Abidjan", a annoncé Malick Traoré sur Twitter.

Départ de CANAL +

Le journaliste et présentateur, Malick Traoré a quitté CANAL + après sept ans au sein du groupe français. "Après 7 années inoubliables chez Canal+ Sport Afrique, je pars avec le sentiment du devoir accompli, et celui de vous avoir accompagné avec passion et authenticité à chaque fois que j’en ai eu l’occasion. Je suis infiniment reconnaissant pour l’opportunité qui m’a été donnée et je tiens ici à remercier tous ceux qui de près comme de loin ont facilité mon aventure", avait-il écrit.

"Après les rêves réalisés, l’heure est venue de relever de nouveaux challenges. Merci pour votre bienveillance à mon égard. Je pars pour mieux vous retrouver avec la même motivation", avait poursuivi notre confrère. La NCI réalise un grand coup en enrôlant le célèbre journaliste qui s'est fait un nom sur CANAL +.